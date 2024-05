«Regjeringen bryter loven» lød teksten på et en plakat de to aksjonistene fra Just Stop Oil hadde med seg. Gruppen krever full stans i britisk oljeutvinning.

Den 85 år gamle pensjonerte læreren Judy Bruce og den 82 år gamle presten Sue Parfitt ble pågrepet under aksjonen, der de først forsøkte å knuse monteren med hammer, deretter limte seg fast.

Magna Carta er frihetsbrevet fra 1215 som fikk grunnleggende betydning både for Englands og andre land forfatning og rettssikkerhet.

Det regnes som et av verdens viktigste dokument og slår blant annet fast at kongen og regjeringen ikke er hevet over loven.

Det fins fire håndskrevne eksemplarer av Magna Carta-brevet, og to av dem er å finne i British Library.