Det var Hillo-gruva i Dabel-området nær grensen til Etiopia som fredag kollapset. Det er uklart om andre en de fem mistet livet, men det er foreløpig ingen som er meldt savnet, ifølge politisjef Patrick Mwakio i byen Marsabit.

I mars forbød innenriksminister Kithure Kindiki gruvedrift i området der gruva ligger etter en konflikt som førte til sammenstøt der sju mennesker mistet livet.

Gruvearbeidet var også ulovlig fordi det ikke var gjort noen konsekvensvurdering med hensyn til miljøet, og tunnelene ble beskrevet som svake.

Innbyggerne i området har fortalt medier at gruvedriften fortsatte til tross for forbudet i mars og kritiserer myndighetene for å se gjennom fingrene.