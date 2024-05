– Som Høyre har gitt uttrykk for flere ganger, må en slik anerkjennelse skje på det tidspunktet den best kan bidra til en politisk løsning på Israel/Palestina-konflikten. Det uttrykte også et bredt flertall i Stortinget i november i fjor, sier Høyre-leder Erna Solberg og leder av Stortingets utenrikskomité, Ine Eriksen Søreide i en felles uttalelse.

De understreker at dette er en sak med mange dilemmaer og argumenter på begge sider.

– Dette er regjeringens beslutning, men Høyre er usikre på om å gjøre dette akkurat nå, vil ta oss nærmere en politisk løsning på denne konflikten. Det har også sammenheng med at en anerkjennelse er noe man kan gjøre bare én gang, sier de to.