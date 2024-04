– Det blir en spesiell dag i retten hvor Viggo Kristiansen skal vitne og Jan Helge Andersen sitter på tiltalebenken, sier Audun Beckstrøm til NTB.

Sammen med Håkon Brækhus representerer han foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8), som begge ble drept i Baneheia 19. mai 2000.

– Foreldrene trodde i over tjue år at Viggo Kristiansen var gjerningsmannen etter dommene i 2001 og 2002. Men det er viktig at Kristiansen vitner i retten og forhåpentligvis får vi opplyst saken gjennom hans vitnemål, sier Beckstrøm.

Viggo Kristiansen (44) sonet nesten 21 år, men ble i 2022 frifunnet for voldtekt og drap på de små jentene i Baneheia i mai 19. mai 2000. I dag skal han vitne i saken mot Jan Helge Andersen som står tiltalt i den gjenåpnede straffesaken.

Påtalemyndigheten mener Andersen var alene om å voldta og drepe jentene i Baneheia.