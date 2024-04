Eidsvoll sier til Aftenposten at det er hyggelig at navnet hennes blir nevnt og at hun godt kunne tenke seg å representere Oslo SV på Stortinget.

– Det å representere Oslo SV på Stortinget, vil være et privilegium. Det har jeg veldig lyst til. Men så skal vi ha en åpen nominasjonsprosess. Men jeg syns det er hyggelig at flere peker på meg. Så får vi se hvor mange som kan stille seg bak det, sier 40-åringen til avisen.

Eidsvoll var byråd for oppvekst og kunnskap fra 2021–2023 i Raymond Johansens (Ap) rødgrønne byråd – og sitter i sin tredje periode som folkevalgt i Oslo bystyre.

Av de som peker på Eidsvoll har avisen snakket med Trine Dønhaug (vararepresentant til bystyret i Oslo), Magnus J. Delsett (fylkesstyret til Oslo SV) og BU-representant i Bjerke Oda Sjøvoll.

Mandag ble det kjent at Kari Elisabeth Kaski gir seg på Stortinget etter valget neste år.