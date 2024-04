– Jeg er toppmotivert for å fortsette, sier Listhaug.

Hun fikk varm applaus fra sine egne da hun ble gjenvalgt på Frps landsmøte på Gardermoen søndag.

I en kort tale til landsmøtet la Listhaug vekt på at hun ser framover mot stortingsvalget neste år. Nå må partiet bruke tiden godt slik at landet får en ny regjering med et stort Frp med mye innflytelse, påpekte hun. Hun varslet at hun nok vil dukke opp rundt omkring i landet med en blå bobil med slagord på for å lede an i valgkampen.

– Hvis dere er klar for to nye år, så er jeg det. Jeg stiller meg til disposisjon. Jeg syns det er et stort privilegium å få lov til å være leder i dette fantastiske partiet, sa hun.

Det var ingen motkandidater, og Listhaug ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteens leder Eivind Stene mener det var åpenbart å innstille på at Listhaug skulle fortsette.

– Sylvi var innstilt som leder, selvfølgelig! Ingen tvil om det. Hun har gjort en veldig god jobb, vi er veldig glad for den jobben hun har gjort, sa han.

Listhaug var den eneste i partiledelsen som var på valg på årets landsmøte. Hun velges for to år.