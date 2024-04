I tiltalen står det at mannen kastet bensin i ansiktet og på overkroppen til kvinnen og tente på, skriver Østlendingen.

Kvinnen klarte å slukke brannen selv, men ble påført andre- og tredjegradsforbrenning i bryst, ansikt og hender, samt psykisk skade, står det i tiltalen.

Kvinnen er fortsatt sterkt preget, sier hennes bistandsadvokat Olav Ramel Haaland.

– Hun har det ikke greit. Det å bli helt bensin over og så tent på gir reaksjoner, ettervirkninger og traumer, sier han.

Mannen nekter straffskyld.

– Han sier at han har helt bensin på henne, men det var ikke meningen at hun skulle ta fyr, og at hun skulle antennes, sier hans forsvarer, advokat Jostein Løken, til NRK.

Mannen er også tiltalt for uaktsomhet med brann, da han noen måneder før denne hendelsen brant gress på eiendommen sin og mistet kontrollen.

Tidligere i 2023 ble også mannen pågrepet i forbindelse med en husbrann i Elverum, ifølge Østlendingen.