– Jeg har konkludert med at det vil være svært vanskelig å fortsette den krevende jobben som helse- og omsorgsminister, sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen der avgangen ble kunngjort.

Den kommer dagen etter at han fikk beskjed om at ikke bare hadde Kjerkol plagiert innhold i sin masteroppgave. Hun jukset med viten og vilje, ifølge nemnda for studentsaker ved Nord universitet.

Kjerkol fastholdt at tekstlikhetene i oppgaven ikke skyldtes forsettlig juks, men sier hun «må forholde» seg til nemndas oppfatning.

– Min medstudent og jeg har levert en oppgave etter beste evne. Vi har ikke hatt til hensikt gå plagiere andres oppgaver. Men nemnda har behandlet oss akkurat som andre studenter, sånn som de skal gjøre. Og selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sa Kjerkol.

Statsministeren la til at helse- og omsorgsministeren har ansvar for mye forskningspolitikk. I tillegg sa Støre at han var lei seg, og at Kjerkol er en av de beste politikerne Arbeiderpartiet har i hans øyne.

– Vi har satt stor pris på Ingvild i regjering, både som minister og fordi hun er en sterk politiker, sa Støre.