Til sammenligning ble tilsvarende resultat minus 144 millioner kroner i samme periode i fjor.

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i Schibsted viser til de store endringene i selskapet, som på tampen av fjoråret kunngjorde at de vil dele selskapet i to. Det medfører ett rent medieselskap som ikke er på børs, og et offentlig børsnotert markedsplasselskap.

– I kvartalet gjorde vi viktig fremskritt knyttet til de store, strukturelle endringene som vi kunngjorde i november og desember. I tillegg til disse prosessene utvikler vi for tiden omfattende tiltak for å justere organisasjonen og kostnadsbasen for en ny setting og et mer utfordrende makroøkonomisk miljø, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i Schibsted.

Stadig nedgang for papiravisene

Schibsteds News Media, som omfatter VG, Aftenposten, E24 og en lang rekke andre aviser, hadde driftsinntekter på 1,78 milliarder kroner i første kvartal, om lag på samme nivå som samme periode i fjor.

– Til tross for et endret annonsemarked og en stadig nedgang i papiravisbransjen, ble News Medias lønnsomhet betydelig forbedret sammenlignet med 1. kvartal i fjor, som følge av kostnadsreduksjoner fra kostnadsprogrammet som ble kunngjort i fjor, sier Skogen Lund.

Det er for 2023 foreslått et aksjeutbytte på 450 millioner kroner, noe som tilsvarer 2 kroner per aksje. Det vil bli utbetalt i mai i år.

Finn-aksjer

Fredag ble det også kjent at Polaris Media selger sin samlede aksjepost på 9,99 prosent i Finn.no til en verdi av 2,5 milliarder kroner.

Polaris Media, som har vært minoritetseier i Finn siden de ble opprettet i 2000, tegner seg for B-aksjer i Schibsted i en rettet emisjon.

– Vi er meget godt fornøyde med at vi har kommet til enighet med Schibsted om denne transaksjonen. Dette løfter vår opprinnelige investering på 5 millioner kroner i FINN til et nytt nivå, der våre FINN-aksjer byttes mot aksjer i Schibsted ASA til en total transaksjonsverdi på 2,5 milliarder kroner, sier Polaris Media-sjef Per Axel Koch i en pressemelding.