Aker ASA melder samtidig om «høy aktivitet i hele porteføljen» i årets første kvartalsrapport onsdag.

Det Kjell Inge Røkke-eide konsernet framhever selv blant annet refinansieringen av Solstad Offshore som ble sluttført i januar, og hevder den har skapt verdier for alle involverte eiere. Børsmeldingen unnlater imidlertid å nevne den bitre og nokså spektakulære krangelen med Christen Sveaas og hans Kistefos.

Kistefos mener refinansieringen forskjellsbehandler aksjonærene til fordel for Aker. Det resulterte heftig ordstrid i offentligheten, trusler om søksmål og krav om ekstraordinær generalforsamlingen for å få avtalen omgjort. Sveaas har siden frafalt kravet om ekstraordinær generalforsamling, men utelukker ikke at saken kan ende i rettsvesenet.

Børsnedgang for Aker BP

Konsernsjef Øyvind Eriksen framhever også sammenslåingen av Aker Carbon Capture med amerikanske SLB. Aker solgte 80 prosent av selve driftsselskapet til den amerikanske giganten SLB for omtrent fire milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Den største verdikomponenten i Aker, Aker BP, opplevde børsnedgang, til tross for fortsatt «sterk produksjon».

Skal spisse innsatsen

Aker skal fortsatt drive med langsiktig industriell utvikling og skape verdier for aksjonærene, forsikrer Eriksen, men konsernet skal framover vil spisse innsatsen ytterligere.

– Istedenfor å spre innsatsen utover flere sektorer og selskaper, skal vi nå bruke mer tid og ressurser på større selskaper hvor Aker-systemet kan utgjør en forskjell og skape verdier, sier han.

Eriksen peker ikke på spesifikke selskaper, men sier Aker vil konsentrere seg i større grad om selskaper som har gir god kontantstrøm og genererer fortjeneste i form av utbytte eller renteinntekter.