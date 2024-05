– Lederen i Arbeiderpartiet er ikke en terrorist. Det er heller ikke Nicolai Tangen og Jens Stoltenberg. Å sammenligne Støre med Netanyahu er håpløst. Å sette Støre på en terrorliste samtidig som du nekter for at Hamas har drevet terror, er enda verre, skriver Mímir Kristjánsson på sin egen Facebook-side lørdag formiddag.

Reaksjonen kommer etter at Rød Ungdom-lederen Amrit Kaur fredag publiserte et Tiktok-innlegg hvor hun blant annet stemplet Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg og oljefondssjef Nicolai Tangen som terrorister. I innlegget nevner hun også Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Joe Biden.

I ettertid trakk Kaur betegnelsen om Støre, men opprettholdt den for Stoltenberg og Tangen.

Uttalelsene kommer i et innlegg der hun kritiserer oljefondet og Norges Banks investeringer i våpenselskaper som har avtaler med Israel.

– Jeg har mange venner i AUF og Arbeiderpartiet. Jeg er stolt over at Rødt ledet an i å kaste Sylvi Listhaug fordi hun beskylder dem for å være terrorister. Nå er jeg flau og sint – faktisk vil jeg si at jeg er rasende – fordi lederen i Rød Ungdom går i Listhaugs fotspor, skriver Mimir Kristjansson.