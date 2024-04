Det er et stort område fra de sørlige delene av Nordland opp til den sørligste delen av Troms som omfattes av farevarselet.

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, opplyser meteorologene. Det er ikke meldt nedbør med det første, og varselet gjelder foreløpig fram til lørdag kveld.

På Østlandet er det også gult farevarsel, og dette varselet strekker seg per nå fram til søndag formiddag.

Skogbrannfaren har ført til at det er satt inn ekstra beredskap med et skogbrannhelikopter på basen i Sauda, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) via skogbrannhelikopter-kanalen på X.