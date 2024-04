– Hva skal jeg svare alle ungdommene som spør meg om det er trygt å bli bonde? Er det trygt å bruke livet mitt på å produsere mat for andre? Er det trygt å være en del av denne planen, dette systemet, innledet Tor Jakob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i sin tale da bondeorganisasjonene fredag la fram kravene i årets jordbruksoppgjør.

Solberg mener de neste tre åra vil være definerende for en hel generasjon bønder som skal gjøre det han mener er den viktigste jobben som skjer i et land – å produsere mat.

– Til ungdommen så har jeg etter den siste ukas opplevelser kommet til den konklusjon at: Jeg vet sannelig ikke. Jeg vet ikke om det er en framtid for denne generasjonen, sier Solberg.

Bøndenes mål er å gjøre det best i verden, understreker han.

– Vi kan og vi vil bli samfunnsløsningen på så utrolig mange områder, beredskap, helse, klima, rettferdighet, lista kunne vært mye lenger. Vi har behov for systemendring og reform. Det er grunnleggende at vi klarer å snu utviklingen slik at vi får et mer naturpositivt jordbruk.