Blant annet grep politiet inn mot et treff på E6 ved Støkken i Vestby, opplyser Øst politidistrikt til VG. Der ble all trafikk stoppet av kappkjørerne.

– De forstyrrer all annen trafikk, så ble det gjennomført kappkjøring. Det er helt forkastelig. En høyhastighetsvei skal ikke brukes som racerbane, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas.

Selv om politiet før midnatt hadde fått oppløst de forskjellige møtene, utelukker de ikke at de kan gjenoppstå.

Like etter klokken 0.30 opplyser politiet at en mann i 20-årene er pågrepet i forbindelse med et «streetmeet» på Jessheim. Han skal ha lyst på et politihelikopter med laserlys. Mannen var også i besittelse av narkotika og en kniv.

Ved 1.30-tiden melder politiet at en motorsykkel ble målt til 177 kilometer i timen i Ullensaker. Føreren, en mann i 20-årene uten førerkort for motorsykkel, forsøkte å stikke av, men ble stanset kort tid senere.

Tidligere tirsdag opplyste politiet at de hadde stanset rundt 25 svenske biler på Svinesund, biler som de mistenkte var på vei til et «streetmeet» i Norge. Disse ble bortvist tilbake til Sverige.