– Riksveinettet er viktig for bosetting og næringsliv i hele landet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift og vedlikehold med over 640 millioner kroner. Totalt vil vi bruke over 10 milliarder kroner til dette i år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Pengene skal bidra til å bedre tilstanden og redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

Aktuelle tiltak er blant annet ny asfalt, drenering, arbeid på broer og belysning. Deler av pengene vil også gå til arbeid etter ekstremværet «Hans», som herjet i Norge i august. Noe skal også brukes til å utbedre veiskadene etter ekstremværet i Nord-Norge i år.

– Regjeringen har vilje til å velge det som er viktig. Vi må få mer for pengene. Vi må ta vare på veiene våre, og vi må prioritere trygt og ansvarlig gjennom en krevende tid, sier Nygård.