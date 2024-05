Det opplyser mannens forsvarer, advokat Zulifqar Munir til NTB.

Den siktede nekter straffskyld. Politiet ønsket å fengsle mannen i fire uker, men Oslo tingrett mente to uker var nok.

Mannen ble avhørt fredag, opplyser politiadvokat Ulrikke Basthus til NTB.

Han er siktet for grov kroppsskade etter at en mann i 50-årene ble knivstukket på Vår Frelsers Gravlund i Oslo sentrum rett før klokken 21 onsdag kveld. Mannen i 40-årene møtte selv opp på politihuset i Oslo dagen etter og ble da pågrepet.

Politiet har tidligere sagt at knivstikkingen trolig ikke var tilfeldig. Basthus ønsker per nå ikke å si noe konkret om relasjonen mellom de to.

– Den siktede er noe kjent for politiet, men det fremstår ikke som det er tilknytninger til et kriminelt miljø, sier hun.

Den fornærmede mannen er skrevet ut fra sykehuset.