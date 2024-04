Fra før er barnehusene i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø rammet av streiken.

Det er bistandsadvokater som oppnevnes i saker knyttet til mistanker om vold eller overgrep mot barn og andre sårbare personer, som tas ut i streik fra og med mandag 29. april.

Streiken startet 4. mars som et svar på det Advokatforeningen mener er regjeringens vedvarende avtalebrudd om økningen av den offentlige rettshjelpssatsen. De mener satsen har vært grovt underregulert over de siste 20 årene.

Advokatforeningen peker på en dyp frustrasjon hos forsvarere, bistands- og rettshjelpsadvokater over hele Norge. De viser til at advokater som arbeider på rettshjelpssatsen, er avgjørende for opprettholdelsen av rettssikkerheten i den norske rettsstaten.

– Å bistå barn og andre sårbare personer i deres kanskje vanskeligste stunder er kjernen i vårt arbeid som bistandsadvokater. Utvidelsen av streiken er ikke noe vi tar lett på, men det er nødvendig for å sikre rettssikkerheten for disse gruppene også i fremtiden, sier bistandsadvokat Kjetil Ottesen fra Bergen i en pressemelding.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas ber Justisdepartementet om å arbeide for en løsning som respekterer både avtalen og behovet for en bærekraftig rettshjelpsordning.