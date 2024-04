En 31 år gammel mann omkom i ulykken, skriver NRK.

Midtre Hålogaland tingrett har dømt mannen i 60-årene dømt til fengsel i ett år. Han er også dømt til tap av førerrett i fire år, samt 720.000 kroner i oppreisningserstatning til de fire etterlatte, hvorav to er mindreårige barn.

Dommen vil bli anket, opplyser den tiltaltes forsvarer.

I tiltalen kom det fram at tiltaltes lastebil med tilhenger kom over i motgående kjørefelt og mistet kontrollen over kjøretøyet. I retten oppsto det uenighet om personbilens plassering i veibanen, hvor tiltalte var av oppfatning om at personbilen kom over i motgående kjørefelt.