I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

– I Norge skal alle skal ha trygghet for pensjon og trygd. Jeg er glad for at alle parter i trygdeoppgjøret er enige om tallgrunnlaget. Dette er en regelstyrt og forutsigbar ordning. Som de aller fleste av organisasjonene peker på, blant annet alle de fire arbeidstakerorganisasjonene, er resultatet av årets trygdeoppgjør fullt i samsvar med reglene som Stortinget har bestemt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Oppgjøret beregnes ut fra et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Pensjonister får et snitt av lønns- og prisvekst, mens de som mottar trygd, får en økning tilsvarende lønnsvekst.

– Småpenger

Leder Jan Davidsen av Pensjonistforbundet er ikke fornøyd.

– Vi er veldig skuffet over at hovedkravet vårt ikke blir innfridd. Vi er kjent med tallene som ligger til grunn, men vi hadde håpet på en sterkere sosial profil fra regjeringen. Det er stadig flere mennesker som sliter, sier han til Nettavisen.

Også Rødt reagerer på oppgjøret. Stortingsrepresentant Mimir Kristjansson mener dette bare blir småpenger for de som har minst.

– Minsteytelsene i folketrygden er i dag på et nivå det knapt går av å leve av. Regjeringen burde brukt trygdeoppgjøret til å bli enige med organisasjonene om en opptrappingsplan for de laveste ytelsene, men når det ikke skjer, vil vi løfte slike forslag på Stortinget, sier han.

Krevde minstetillegg

Pensjon og trygdeutbetalingene økes med virkning fra utbetalingen i juni, inkludert en etterbetaling for mai måned.

Pensjonistforbundet, Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) leverte 16. mai felles krav til regjeringen i årets trygdeoppgjør.

De krevde blant annet en minsteøkning på 13.650 kroner til pensjonister og uføre, og lavere skatt for pensjonister.