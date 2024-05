– Min bønn er at Israel ikke reagerer med mer aggresjon hvis de føler seg mer isolert etter denne anerkjennelsen. At Israel har trukket diplomater tilbake, synes jeg er en overdreven reaksjon, sier styreleder Ronen Bahar i Det Mosaiske Trossamfund til Vårt Land

Regjeringen kunngjorde onsdag at Norge anerkjenner Palestina som en uavhengig, selvstendig stat. Israel har svart med å hente hjem ambassadøren fra Oslo.

I kontrast til reaksjonene fra Israel, er Bahar positiv til onsdagens anerkjennelse. Han understreker at Det Mosaiske Trossamfund alltid har støttet en tostatsløsning.

– Vi står for et ønske om at Palestina skal få mulighet til å bygge sin egen stat. Vi synes derfor anerkjennelsen og statsministerens uttalelse var fin, sier han.

Flere har uttrykt skepsis til tidspunktet for anerkjennelsen, en skepsis også Bahar deler.

– Personlig synes jeg timingen er problematisk. Landene er i krig nå, og det hadde vært mer optimalt å anerkjenne landet når en fredsløsning var på plass.