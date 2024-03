Vedtaket ble gjort på klubbens årsmøte onsdag. Fredrikstad er første norske klubben som velger boikottlinjen knyttet til sluttspillet om ti år.

«Fredrikstad Fotballklubb skal ta et klart standpunkt overfor NFF mot fotball-VM 2034 i Saudi-Arabia. Klubben skal enten selv fremme forslag på Fotballtinget om at Norge skal avstå fra å delta i mesterskapet, eller støtte tilsvarende forslag fra andre klubber», heter det i forslaget som ble vedtatt.

Styret i FFK uttalte at det på generelt grunnlag er imot brudd på menneskerettighetene, og at det aktivt vil delta i den nasjonale diskusjonen knyttet til det aktuelle mesterskapet.

Marginalt flertall

Styret ønsket å forholde seg til NFFs vedtak og anbefalinger i saken.

«Vi ønsker som en del av dette å få mer info om anbefalte virkemidler før vi tar stilling til boikott eller ei», skrev styret og ba årsmøtet stemme ned forslaget.

Det fikk det ikke medhold i.

Forslaget ble vedtatt med 38 mot 36 stemmer. Seks stemte blankt.

Saudi-Arabia er eneste land som har søkt om å få arrangere VM-sluttspillet i 2034. Kun formaliteter gjenstår før tildelingen blir offisiell i løpet av året.

Solbakken reagerte

Søknadsprosessen rundt mesterskapet om ti år har blant andre fått Norges landslagssjef Ståle Solbakken til å reagere.

– Det viser bare hvilken makt de øverste i Fifa og Gianni Infantino har. Her er det bare på trumfe gjennom fra A til Å, uten at det har vært noen form for demokratisk prosess. Hvis Saudi-Arabias VM-kandidatur skal stemmes over, og det er 220 medlemsland til stede, får de garantert 200 stemmer. Da er det noe som er pill råttent, sa Solbakken til NTB i november.

Også i forkant av VM-sluttspillet i Qatar 2022 ble det fra flere i norsk fotball tatt til orde for boikott. Fotballtinget stemte til slutt nei til at norsk fotball skulle gjøre bruk av den slags virkemidler.

Qatar har i en årrekke fått kritikk for manglende fokus på menneskerettigheter og landets behandling av gjestearbeidere.