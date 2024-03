Fire funnet døde i enebolig på Torpo i Hallingdal

Fire personer ble lørdag kveld funnet døde i en enebolig på Torpo i Ål i Hallingdal. Politiet har ingen indikasjoner på at flere er involvert. Det er ikke klart hvordan de fire har mistet livet.

– En patrulje rykket lørdag kveld ut etter å ha fått en bekymringsmelding fra et familiemedlem. Da patruljen kom fram fant de fire døde personer, sier politistasjonssjef Brit Fyksen ved Midtre Hallingdal politistasjon.

Politiet varslet mediene om hendelsen klokken 22.25 lørdag kveld. Bekymringsmeldingen kom inn til politiet tidligere på dagen.

Flere trær kappet med motorsag og lagt over veien på Vestlandet

Ukjente personer har kappet ned flere trær med motorsag og lagt trærne over fylkesvei 614 og riksvei 5 ved Florø lørdag kveld og natt til søndag. Flere biler kjørte inn i trærne.

– Ingen er kommet til skade, men det er bare flaks, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB. Han sier de ser svært alvorlig på sakene.

Russisk rakett – og droneangrep mot Ukraina

Ukrainsk luftvern ble aktivert i natt for å slå ned et russisk rakett- og droneangrep. I hovedstaden Kyiv meldte folk om lyden av eksplosjoner etter at luftvern ødela raketter i luftrommet rundt byen. Det er ikke meldt om drepte eller sårede, og byens ordfører sier det heller ikke dreier seg om større ødeleggelser noe sted.

Det er meldt om russiske raketter også over andre deler av Ukrainas luftrom natt til søndag, blant annet Lviv-regionen vest i Ukraina. Aktiviteten i luftrommet der fikk Polen og allierte land til å sende fly på vingene på polsk side av grensen.

Ukrainsk angrep på Krim

Før nattens russiske angrep mot Ukraina meldte russiskinnsatte myndigheter i havnebyen Sevastopol på Krim-halvøya at en person skal være drept og fire såret i et ukrainsk drone- og rakettangrep der.

Russisk luftvern skjøt ned mer enn ti raketter og flere droner, står det i en melding fra det statlig kontrollerte russiske nyhetsbyrået Tass. Meldingene er ikke bekreftet fra uavhengig hold og Ukraina har ikke sendt ut noen offisielle uttalelser. Men ifølge ukrainske medier ble den russiske svartehavsflåtens hovedkommunikasjonssentral truffet av tre ukrainske krysserraketter. Resultatet av dette angrepet er ikke kjent. Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

IS publiserer Moskva-video

Den ytterliggående islamistgruppen IS har i sosiale medier publisert det den sier er videoopptak fra fredagens angrep i Moskva. Opptaket viser en av angriperne på nært hold idet han åpner ild mot flere mennesker mens han går inn i det som ser ut til å være konsertlokalet. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som har sett opptaket.

I dag er det offisiell sørgedag i Russland etter fredagens angrep, der minst 133 mennesker ble drept, ifølge de siste tallene fra russiske myndigheter.

Slovakia-valg uten vinner

Ingen av kandidatene i presidentvalget i Slovakia får de nødvendige 50 prosentene av stemmene. Dermed blir det ny valgrunde i 16. april. Det er klart etter at 99,9 prosent av stemmene var telt opp i natt.

Opptellingen viser at tidligere utenriksminister, den ukrainskvennlige Ivan Korcok, som støttes av den liberale opposisjonen, får 42,44 prosent. Nasjonalforsamlingens leder og tidligere statsminister Peter Pellegrini, som er kandidaten til den russiskvennlige statsministeren Robert Fico, har fått 37,07 prosent. Det offisielle resultatet blir kunngjort senere i dag.

Casper Ruud fortsetter å vise form – videre til 3. runde i Miami

Casper Ruud har vist gode takter så langt i år. Lørdag avanserte han til 3. runde i Miami Open etter seier mot den franske 19-åringen Luca Van Assche.

Ruud fikk hard kamp av den 80-rangerte franskmannen, men avanserte i turneringen med settsifrene 7–6 (7-5), 1-6, 6–1.

– Han er en fenomenal ung spiller. Det overrasket meg hvor god han er. Han har alle slagene, og han kommer til å være farlig i mange år, sa Ruud om sin motstander i seiersintervjuet.

Dennis Hauger krasjet under Formel 2-løp i Melbourne

Dennis Hauger (21) kjørte ut av banen og krasjet bilen i barrikaden i den 11. av 33 runder i søndagens Formel 2-løp i Melbourne.

Bilen fikk seg en skikkelig trøkk, men Hauger krabbet uskadd ut av bilen.

Hauger hadde fordel av å kjøre fra beste startspor ettersom han vant fredagens kvalifisering, og for første gang hadde han pole position som F2-fører.