– Det kan se ut til at en voksen og et barn har byttet plass, sier politiet til VG. De bekrefter at de har opprettet sak.

– Politiet har ikke sett barnet kjøre, men de har fått informasjon og dokumentasjon i form av bilder, som tilsier at det har skjedd, sier operasjonsleder Øyvind Schalla-Aasen i Oslo politidistrikt.

Torsdag kveld var en mann og hans datter på vei hjem, da de reagerte på kjøringen til en ambassadebil på en sideveien til E18 i Skøyen-området i Oslo.

– Vi så at bilen traff en rundkjøring litt skeivt og kjørte litt sjanglete. Jeg tenkte først at det måtte være rus involvert, forteller mannen.

Avisen har mottatt klare bilder av nummerskiltene til bilen. Statens vegvesen bekrefter videre at disse bildene er knyttet til Saudi Arabias ambassade i Oslo.

– Våre fagfolk har undersøkt og har funnet ut at den bilen er knyttet til Saudi-Arabia sin ambassade. Den er registrert på en ansatt ved ambassaden, sier pressevakt Torstein Paulsen i Statens vegvesen.

Utenriksdepartementet (UD) har så langt ikke ønsket å kommentere hvilken ambassade bilen tilhører.

– Utenriksdepartementet tar saken på alvor. Diplomater er forpliktet til å følge lover og regler i vertslandet. Vi vil ta kontakt med den berørte ambassaden så snart vi får flere detaljer fra politiet, sier pressetalsperson Ragnhild Siemenstad i UD.