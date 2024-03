Prosjektet har fått navnet Skygard.

– Vi har store ambisjoner for Skygard, og timingen er veldig riktig: Den geopolitiske situasjonen har gjort behovet for sikre løsninger viktigere, samtidig som vi ser et stadig mer presset marked på kapasitet, sier styreleder Jannicke Hilland i Skygard.

Datasenteret skal bygges ved Hovinbyen øst i Oslo. Første spadetak tas allerede denne måneden. Påtroppende leder er Elise Lindeberg, som fram til nå har vært sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Overskuddsvarmen fra senteret skal gå til fjernvarmenettet, og selskapene anslår at man kan spare 50–70 prosent av kraftbehovet ved å flytte fra et gammelt datasenter til Skygard.