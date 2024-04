Fredag 12. april blir det én time med minuspriser i prisområdet NO2, altså i Sør-Norge. Minuspriser er ikke noe nytt, men denne timen er likevel historisk.

– På en hverdag har Norge aldri før hatt minuspriser i spotmarkedet så tidlig på året, skriver Europower.

Den forrige «tidlig-rekorden» er fra 24. mai i fjor, da det var minuspriser i Nord-Norge.

Klokken 13 fredag blir spotprisen minus 0,1 øre per kWh i prisområde NO2, mens snittprisen blir på 42 øre per kWh.

Det er verdt å merke seg at selv om kraftprisen går i minus, så blir det ikke gratis strøm på deg og meg. På strømregningen betaler du nemlig nettleie, avgifter og påslag til strømselskapet i tillegg til selve kraftprisen.

På Østlandet (NO1) blir laveste pris 0,5 øre per kWh klokken 15.00, mens snittprisen for døgnet blir på 43 øre/kWh. Bergens-området får en snittpris på 44 øre per kWh.

I Midt-Norge og Nord-Norge er prisen på litt under 30 øre/kWh i snitt fredag.