– Det er et forskningsbygg, så ingen pasienter er eksponert. Seks ansatte har blitt eksponert, og de blir sendt til akuttmottaket på Ullevål, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

– En eller flere har et lett ubehag, så det er ikke noe dramatisk der nå, sier han videre.

Politiet i Oslo meldte om hendelsen klokken 21.50 torsdag kveld. Like etter klokken 23 nærmet politiets arbeid seg ferdig på stedet.

- Vi tar avhør av de involverte og oppretter en undersøkelsessak, skriver politiet på X.

I de første meldingene som kom, het det at det dreier seg om formalin. Stokkli sier at politiet ikke lenger er sikre på dette, og at de jobber med å finne ut av hva slags stoff det er snakk om.

Formalin er en oppløsning av gassen formaldehyd, som brukes til desinfisering og konservering og i kjemisk industri.

Store medisinske leksikon skriver at formalin er sterkt irriterende for slimhinner, øyne og hud, og at det kan føre til allergi ved gjentatt eksponering.