Selv om det er meldt nesten ti grader varmere flere steder vil ikke statsmeteorolog Marit Berger avlyse ekstremkulden overfor NRK.

– Det er litt tidlig å avlyse. Flere steder er det mulig at det blir skikkelig lave temperaturer, men det kommer an på skydekket, sier Berger til kanalen.

Hun sier at det for Oslo sin del ligger an til å bli mellom 15 til 20 kuldegrader, men understreker at det fortsatt kan komme ned i 26 minus.

I indre strøk av Østlandet kan det bli godt under 30 minusgrader.