Poromaa var nummer åtte i sammendraget foran 20-kilometeren i den sveitsiske alpebyen. Mulighetene for å avansere var gode.

I stedet endte dagen i en total fiasko. Poromaa tapte mer enn tre minutter til teten. Etter målgang var han rasende og knekte begge stavene for å få utløp for frustrasjonen han kjente på.

– Det var den Touren, sa svensken da han kom til Viaplays reporter. Uttalelsen er gjengitt av Aftonbladet.

– Fy f …, det var ikke noe gøy i det hele tatt. Det kjentes allerede fra start at det var kjørt. Jeg har vært nummer fire og fem på denne distansen tidligere, så jeg har vanskelig for å se for meg at formen kan ha vært dårlig, men jeg orker ikke å stå her og snakke om skiene, fortsatte han.

Om raseriutbruddet som endte med knekte staver sa han:

– Jeg måtte få det ut på en eller annen måte, og det gikk dessverre ut over utstyret. Jeg kan dessverre ikke kontrollere det, det må bare ut.

Poromaa synes nå å være sjanseløs i kampen om en framskutt sammenlagtplassering.