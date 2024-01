– Det er speilglatt på stedet, som nok er årsaken til at bilen skled, sier operasjonsleder Bjørn Iden ved Sørvest politidistrikt til VG.

Da politiet fikk en telefon om at en bil hadde havnet i sjøen tidlig mandag morgen, fortalte innringeren at han allerede hadde hentet opp en dame fra vannet.

– Hun hadde kommet seg ut av bilen gjennom bagasjerommet. Hun sa hun hadde vært i vannet i 15 minutter, sier Iden, og legger til at kvinnen var nedkjølt, men oppgående.

Brannvesenet rykket også ut til stedet, og sjekket at det ikke var flere personer i bilen som lå i vannet. Bilen er hentet opp, og brannvesenet har sørget for at den glatte veien har blitt strødd.