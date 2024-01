Mannen er siktet for drap etter at en kvinne ble funnet død på Fefor Høyfjellshotell i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen lørdag kveld.

– Han erkjenner de faktiske forhold, sier mannens forsvarer Anders Gustav Bjørnsen til Gudbrandsdølen Dagningen (GD).

Ifølge VG har mannen har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Han har vært veldig ærlig i avhør. Han har fortalt at han har drept henne. Det var på ingen måte planlagt. Det var en uenighet i bunn, så går ting veldig galt. Det skjer ting som ingen kunne sett for seg kunne skje, sier forsvareren til VG.

Både den siktede og den avdøde var ansatte ved hotellet, og begge to er utenlandske statsborgere. Den siktedes forsvarer vil ikke si noe om relasjonen mellom siktede og den avdøde utover at de var kollegaer.

Varetektsfengslet i fire uker

Mannen ble i Østre Innlandet tingrett mandag varetektsfengslet i fire uker.

– Han har det ikke utpreget bra, men prater greit for seg, sier forsvareren til NTB.

Forsvareren vil overfor VG ikke kommentere klientens helsetilstand, men politiet har bekreftet at siktede skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse.

Motivet for drapet er ikke kjent, men politiet understreker at tematikken med voldsalarm ikke er relevant i saken.

– Det ligger i kortene at det blir en psykiatrisk undersøkelse, tror jeg, sier Bjørnsen,som opplyser at siktede er en relativt ung mann.

Angrer

Politiet har kontroll på det antatte drapsvåpenet, men forsvareren ønsker overfor VG ikke si noe mer enn at mannen har forklart seg om dette.

Politiadvokat Tronsli bekrefter overfor NTB at siktede og avdøde er europeiske statsborgere. Politiet vil komme tilbake til kvinnens dødsårsak når den foreløpige obduksjonsrapporten er klar.

Motivet for drapet er ikke kjent.

– Han virker genuint dypt fortvila og lei seg, og han angrer forferdelig på det som har skjedd. Han forklarte at han skulle ha det ugjort for alt her i verden, sier forsvareren til GD.