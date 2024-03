Vesaas’ debutantpris deles ut

Monica Goksøyr mottar i dag Tarjei Vesaas’ debutantpris for 2023 for novellesamlingen «Slemme jenter» på Forfatterforeningens årsmøte. Samlingen beskrives av juryen som «en stringent novellesamling som evner å skrive fra flere perspektiver og gi leserne nye innsikter». Debutantprisen deles ut årlig til fjorårets beste unge skjønnlitterære forfatter under 35 år.

Biden og Trump i Georgia

Det politiske fokuset i USA er allerede rettet fram mot høstens valg. I dag er president Joe Biden og den republikanske utfordreren Donald Trump begge i delstaten Georgia, der de skal drive valgkamp.

Finale i Melodifestivalen i Sverige

Norske Marcus og Martinus er storfavoritter foran kveldens svenske Melodifestivalen-finale. Duoen stiller med låten «Unforgettable». Finalen arrangeres i Friends Arena i Stockholm og starter klokken 20.00. Vinneren blir Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest i Malmö i mai – og den skal blant annet konkurrere mot Gåte, som representerer Norge med låten «Ulveham».

Holmenkollen Skifestival og Raw Air

I dag er det klart for kvinnenes 50 kilometer i Holmenkollen. Her går startskuddet klokken 10.30. Raw Air-konkurransen i hopp fortsetter samme sted med renn for begge kjønn. Eirin Maria Kvandal leder kvinnenes konkurranse etter kvalifiseringsseieren i går.

Mange norske i VM på skøyter

Ragne Wiklund er blant norske skøyteløpere som skal på isen i allround-VM i tyske Inzell. I dag gås følgende distanser: 500 m kvinner og menn, 3000 m kvinner og 5000 m menn. Andre norske løpere som skal i aksjon, er Sofie Karoline Haugen, Aurora Løvås, Hallgeir Engebråten, Sander Eitrem og Sverre Lunde Pedersen.