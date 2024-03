I vårsola øst i Oslo klippet justisministeren over politibåndet for å åpne det nye kontoret på Mortensrud Torg.

– Uten den nye politistasjonen på Mortensrud, som har hatt store utfordringer med kriminalitet, ville Oslo-politiet snart stått helt uten fast tilstedeværelse sør for sentrum. Sånn kan vi ikke ha det, sier Mehl.

Ifølge Oslo-politiet skal de bruke det nye tjenestestedet som en base for forebygging av kriminalitet i området.

– Vi er utrolig glade for endelig å kunne åpne politiposten på Mortensrud og ser fram til å styrke vår tilstedeværelse og tilgjengelighet for alle beboere i området, sier John Roger Lund, leder for Enhet øst.

Tjenestestedet er ett av 20 politikontorer som regjeringen åpner. Ti av dem skal åpne dørene i år.

Opposisjonen på Stortinget har vært kritisk til å bruke ressurser på å åpne nye tjenestesteder i stedet for å ansette flere politifolk.