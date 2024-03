For 36 prosent av MR-undersøkelsene var det ikke registrert sykdomsdiagnoser som ga indikasjon for undersøkelse av ryggraden, verken før eller etter den bildediagnostiske undersøkelsen, skriver Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i en pressemelding.

– Analysene gir oss grunn til å anta at det er overforbruk av MR i Norge. Noe av det mest problematiske med overforbruk er at det fører til lengre ventetid for andre pasienter, sier analytiker Tove Johansen i Helse nord.

Totalt dreier det seg om 57.000 undersøkelser hvert år, noe som tilsvarer om lag 30 millioner kroner i utbetalte refusjoner.

Analysen, eller helseatlaset, sammenligner den norske befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder og er basert på data fra perioden 2018–2022.

Analyser, tolkning og presentasjon i Helseatlas i radiologi er gjort av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), som er en frittstående avdeling i Helse nord, heter det i pressemeldingen.