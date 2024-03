Det var Nettavisen som først meldte om skyteepisoden mandag. Siden har også Romsdals Budstikke også omtalt den.

Det var den populære restauranten La Sala i Marbella som ble beskutt mandag. Bilder og videoer fra stedet viser minst fem kulehull og flere knuste vinduer, skriver Nettavisen.

– Dette ligger midt i ruta vi kjører på vei til og fra treningsanlegget, så vi var ganske nærme. Jeg vil anslå at vi kjørte forbi La Sala cirka ti minutter før dette skjedde, sier Molde-trener Erling Moe til Romsdals Budstikke.

Han røper videre at assistenttrener Eirik Mæland havnet midt i dramaet.

– Han jogget hjem fra treningsanlegget, og passerte restauranten like før det smalt. Han fortalte at han hørte skuddene etter at han hadde løpt forbi. Da er det jo ganske nært, sier Moe til lokalavisen.

Molde er i Spania for å forberede seg til returkampen mot Club Brugge i conferenceligaen.