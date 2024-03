– Jeg mener det er bra at Per Willy nå trekker seg som komitéleder og ser alvoret i situasjonen han har satt partiet i, sier FpU-leder Simen Velle til NTB.

– Uttalelsene til Per Willy står ikke i stil med det partiet jeg er en del av, og fra FpU er det en klar forventning om at den interne prosessen opprettholdes.

Amundsen bekreftet søndag at han trekker seg som leder for justiskomiteen etter at han publiserte flere kontroversielle uttalelser om «arabere», Islam og kvinner på Facebook tidligere i uken.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til TV 2 søndag at innleggene skapte stor skuffelse innad i partiet. Hun mener avgangen som komiteleder er helt nødvendig.