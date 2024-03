Politiet meldte først om hendelsen klokken 8.15 tirsdag.

Det skal ikke være personer om bord eller fare for personskader.

– Båten er ute av hallen. Den vil ikke bli satt på havet. Redningsskøyta Sundt Flyer på tur til stedet for å bistå med slukkingen fra sjøsiden, skriver politiet på X , tidligere Twitter.

Ifølge politiet er det isolasjon om bord i båten som har tatt fyr.

Rett over klokken 11 opplyser innsatsleder Geir Hermansen i brannvesenet at brannen er under kontroll.

– Men det gjenstår mange timers arbeid før dette er over. Det brenner fortsatt inne i båten, sier han til Lofotposten.