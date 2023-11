Onsdag legger Statkraft fram sin Lavutslippsscenario-rapport.

Der kommer det fram at kutt i klimagassutslipp og grønn industri gjør at kraftforbruket i Norge vil øke betydelig fremover.

– Selv om Norge har en utslippsfri kraftproduksjon, trenger vi et taktskifte dersom vi skal nå klimamålene for 2030 og 2050 gjennom innenlands utslippskutt, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

Han sier rapporten gir viktig innsikt når Norge skal balansere ulike hensyn og fatte viktige beslutninger om vannkraft, vindkraft og nye energiløsninger som hydrogen og biodrivstoff.

Statkrafts analyser viser blant annet at videre utbygging av fornybar kraft og elektrifisering sammen med energieffektivisering er hovedløsningene for videre utslippskutt i Norge.

Tre scenarioer

Rapporten presenterer tre scenarioer for den norske energiomstillingen - som alle analyserer mulige utviklingsbaner for det norske energisystemet.

* Netto null: Utslippskutt står høyt på prioriteringslisten, og Norge omstiller energibruk og produksjon raskt slik at klimamålene for både 2030 og 2050 nås, med henholdsvis 55 prosent og 95 prosent lavere utslipp enn 1990.

* Forsinket 2030: Målene om utslippskutt beholdes, men omstillingen møter mange barrierer, som lokal motstand. Norge klarer å kutte utslipp med 45 prosent innen 2030, noe som er 10 prosentpoeng unna målet, men vi henter oss inn på veien mot 2050 og klarer å kutte 95 prosent av utslippene.

* Lav klimaambisjon: Energiomstillingen får en lavere prioritet og verken Norge eller Europa når klimamålene, men Norge klarer å redusere utslippene med 35 prosent til 2030 og 80 prosent til 2050.

Ambisiøst

Analysene viser også at landbasert vindkraft kan gi Norge rimelig kraft og er den teknologien som best legger til rette for at vi realiserer klima- og industripolitiske mål så billig som mulig for det norske samfunnet.

– En forutsetning er gode løsninger som hindrer unødig store naturinngrep og som gir nødvendig aksept lokalt og nasjonalt, skriver Statkraft.

Til E24 sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen at han tror det fortsatt er mulig å nå klimamålene med 55 prosent kutt i 2030, men at det er ambisiøst.

– Men det er fortsatt sju år igjen til utløpet av 2030, så det er fortsatt mulig, sier Rynning-Tønnesen.