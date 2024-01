Lagmannsretten mener på samme måte som påtalemyndigheten at det foreligger skjellig grunn til mistanke for drap, og at det er en fare for at bevis vil bli forspilt dersom siktede løslates, opplyser Innlandet politidistrikt.

Den siktede kvinnen er fengslet fram til 2. februar. I hele perioden er hun underlagt brev- og besøksforbud. Fram til 26. januar nektes hun også tilgang til medier, ifølge kjennelsen.

Innlandet politidistrikt opplyser at de per nå ikke har noe ytterligere informasjon å gå ut med når det gjelder etterforskningen.

Kvinnen, som er i 70-årene, ble 11. januar pågrepet og siktet for drapet på sin samboer, som ble funnet død i en hytte i Flisa 30. desember. Hun nekter straffskyld og sier at hun ikke vet hvordan han døde.

Politiet valgte å ta ut en drapssiktelse etter at obduksjonsrapporten var klar. Politiet vil imidlertid ikke si noe om hvordan mannen ble drept.