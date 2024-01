– Jeg har forståelse for at Sandra Borch synes denne saken gjør det vanskelig for henne å ha nødvendig tillit som statsråd for høyere utdanning. Det som er fremkommet, er ikke forenlig med den tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister, sier Støre.

Han legger til at Sandra Borch har gjort en viktig jobb som statsråd i to departementer.

– Og jeg har satt stor pris på samarbeidet, sier Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier Borch har gjort en feil, og at hun selv har valgt å ta ansvar for det.

– Det har jeg respekt for. Hun har vært en dyktig statsråd, som har satt spor. Hun har vært en tydelig røst, først for landbruket og så i sin rolle som statsråd for forskning og høyere utdanning. Borch har vært viktig for partiet sitt, og vil fortsette å være det i Stortinget, sier Slagsvold Vedum.

Borch kom inn i regjeringen som landbruks- og matminister i oktober 2021. Hun tiltrådte som forsknings- og høyere utdanningsminister i august 2023.