Leiligheten ligger i et hus med flere boenheter, opplyser politiets operasjonsleder Finn Håvard Aas til NTB.

– Det var en stigebil fra brannvesenet som tilfeldigvis kjørte forbi der og så brannen. Det var de som meldte fra om brannen, sier Aas.

Han forteller videre at de nå jobber med å få oversikt over alle som bor i leilighetene, men at de ennå ikke har det.

Politiet fikk melding om brannen klokken 9.01.

– Det er kraftig røykutvikling, og flammene står ut av taket, sier vaktleder Harald Mogen hos Øst 110-sentralen til NTB.

Han ber naboer om å holde vinduene lukket. Politiet melder at flere av naboene evakueres.

– Det er en viss spredningsfare. Vi vet ikke om noen befinner seg inne i boligen, sier Mogen.