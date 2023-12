– Det er overraskende at regjeringen fremmer forslaget om sentraltilknytningsplikt til tross for at Esa så tydelig har sagt at dette er i strid med EØS-avtalen. Nå påføres hele bransjen usikkerhet og uforutsigbarhet i lang tid, sier Jonas Lefebure i Bolt Norge.

Fredag legger regjeringen fram et forslag om flere innstramminger i reglene for taxinæringen. Blant annet vil de innføre plikt om at taxiene må knytte seg til en sentral.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa tirsdag til NTB at regjeringen vil ha slutt på «Texas-tilstander» i drosjenæringen som følge av Solberg-regjeringens taxireform.

– Vi ønsker en mer regulert bransje fordi det skal være lettere og mer forutsigbart å være taxisjåfør og jobbe i yrket. Men også for at det skal være lettere for dem som tar taxi. At det er et trygt og regulert marked, sa finansministeren.

«Klart brudd på EØS-avtalen»

Det estiske selskapet Bolt formidler taxiturer gjennom en app og satser for tiden kraftig i Norge.

I en uttalelse selskapet har hentet inn fra advokatfirmaet Wiersholm, konkluderes det med at de varslede endringene vil være et klart brudd på EØS-avtalen mellom Norge og EU.

– Realiteten bak forslaget er at man ønsker å hindre nye driftsmetoder, forretningsmodeller og aktører som har dukket opp de siste ti årene, mener advokat Stephan L. Jervell, som har skrevet uttalelsen.

Han mener at det vil være umulig å akseptere dette for kontrollorganet Esa, som skal sørge for at Norge følger EØS-regelverket.

Bolt Norge mener at løyvehaverne for drosje selv bør få velge om de vil knytte seg til en drosjesentral, eller knytte seg til aktører som Bolt.

– Teknologiske fremskritt i drosjenæringen har gjort det stadig mer logisk og fordelaktig for løyvehavere å sømløst bytte mellom ulike plattformer og drosjeselskaper, sier Jonas Lefebure.

Nygård mener de er innafor

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avviser at regelverket de skal legge fram fredag, er i strid med EØS-reglene. Det har vært viktig for regjeringen nettopp å unngå dette, understreker han.

– Vi er selvfølgelig veldig oppmerksom på at vi må holde oss innenfor rammen av EØS-avtalen. Det er viktig å understreke at den modellen vi legger fram for sentralt tilknytning, ikke er en blåkopi av den forrige modellen som var før dette frislippet kom, sier han til NTB.

– Så du er trygg på at dere er innenfor?

– Det vil alltid være mulighet for å prøve den type avgjørelser, men vi har selvfølgelig lagt til grunn at vi legger fram et forslag som er innenfor den EØS-rettslige begrensningen.

Nygård avviser også at formålet med forslaget er å hindre nye driftsmetoder.

– Det er bare tull. Poenget er å skape seriøsitet og anstendighet i næringen samtidig som vi gir et bedre tilbud til forbrukerne, sier han.

Regjeringen har understreket at det ikke er noe i veien for å bruke apper som Bolt til å bestille taxi med det nye systemet, men at turene også må registreres med et taksameter.

Esa følger med

Kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa sier til NTB at de er kjent med at regjeringen jobber med nytt regelverk for drosjevirksomhet.

Han viser til at Esa tidligere har sendt «grunngitte uttalelser» til regjeringen når det gjelder plikten for drosjeløyvehavere til å være tilknyttet en drosjesentral.

– Esa forventer at den norske regjeringen har vurdert disse uttalelsene i forbindelse med det kommende forslaget, sier Hetland.

Esa har tidligere hatt en langvarig sak mot Norge knyttet til taxireglene, men etter at Solberg-regjeringen innførte sin taxireform, ble saken avsluttet. Reformen trådte i kraft i november 2020.

Likevel fortsetter Esa å holde øye med Norge.

– Dersom Esa mottar informasjon om nasjonal lovgivning eller praksis som kanskje ikke er i samsvar med EØS-reglene, er det selvsagt en mulighet å åpne en ny etterforskning, sier Hetland.