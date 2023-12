Avisen skriver at det første lånet på 100 millioner kroner som ble tatt opp i 2022, aldri dukket opp i regnskapet.

For 2022 førte NSM opp rentekostnader på 3539 kroner i årsregnskapet. Det er heller ikke noe spor etter lånet i form av gjeld i regnskapet.

Justisdepartementet har samme inntrykk, skriver de i en uttalelse til Aftenposten.

– Det ulovlige lånet går ikke fram av NSMs regnskap for 2022. Den varslede eksterne gjennomgangen har blant annet som formål å få klarhet i de faktiske forholdene omkring dette, skriver Justisdepartementet i en uttalelse til avisen.

Det ulovlige lånet førte til at direktøren i NSM, Sofie Nystrøm, gikk på dagen.

Etter det første lånet på 100 millioner ble dette senere utvidet. NSM har totalt tatt opp eksterne lån på 200 millioner kroner.

I regnskapet nevner ikke den nå avgåtte direktøren noe om lånet i sine bemerkninger.

– Jeg mener at regnskapet gir et dekkende bilde av disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld for direktoratet.