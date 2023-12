Oppgraderingene etter at departementet flyttet til Nydalen etter 22. juli 2011, ble i hovedsak finansiert av utleier Storebrand, men tilbakebetales gjennom tilleggsleie på toppen av ordinær markedsleie, melder Dagens Næringsliv. Tilbakebetalingstiden er 13 år.

Dette er ganske vanlig i eiendomstransaksjoner og kalles «investeringsleie» eller «kapitalleie», men Riksrevisjonen har i en uttalelse om helseforetak likestilt denne typen avtaler med lån.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg, som har inngått avtalen på vegne av departementet, sier til avisa at Statsbygg inngikk en ordinær leiekontrakt for Gullhaug Torg med et tillegg for investeringer som skulle inngå i husleien. Statsbygg mener ikke at avtalen er et lån, og at den skiller seg vesentlig fra avtalen som Nasjonal sikkerhetsmyndighet har inngått med Norwegian Property.

– Staten betaler en husleie som inkluderer alt, også oppgradering og tilpasninger. Kostnader ved erstatningslokaler til departementene, inkludert Gullhaug Torg, er forankret i Stortinget, med tilhørende bevilgninger. Staten har ikke inngått noen låneavtale knyttet til Gullhaug Torg, slik NSM har gjort for sine lokaler, skriver Aschim til DN.

Avtalen har fulgt eiendommen, som siden den gang har fått nye eiere. Nå er eieren et eiendomsfond i Luxembourg.