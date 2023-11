– Det kan sikkert komme syn på det nå, men det er ikke en forberedt diskusjon her nå, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB i forkant av lørdagens interne diskusjon på Arbeiderpartiets strategikonferanse.

Partitopper fra hele landet er samlet på et hotell på Gardermoen for å diskutere hva som gikk galt i det historisk dårlige kommunevalget – og stake ut kursen videre.

NTB er kjent med at flere gikk på talerstolen på det lukkede møtet lørdag og tok til orde for at Ap må jobbe for et bredt rødgrønt regjeringssamarbeid med SV fram mot neste valg. Flere av dem høstet applaus fra salen, hvor Ap-ledelsen satt på første rad.

– Vi har ikke satt bom for noen diskusjoner om regjeringssamarbeid her i dag. Men det tror jeg kommer litt senere. For nå skal vi i gang med programprosessen, sa Støre til NTB før møtet.

– Hva tenker du om dem som sier at SV må inn i regjering?

– Vel, her står en som forsøkte på det for to år siden. Og jeg måtte konkludere med at det ikke var mulig. Politisk gikk ikke det opp, sier Støre.

Vil ikke kommentere nærmere

Statsministeren påpeker at regjeringspartiene – Arbeiderpartiet og Senterpartiet – har et godt budsjettsamarbeid med SV i dag.

– Kommer du til å jobbe for å få inn SV i regjeringen?

– Nå skal jeg ikke kommentere det nærmere. Jeg har ansvaret for der vi står i dag, og det tar jeg til fulle. Tidligere denne uken snakket tidligere byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), ut i en podkast fra PR-byrået Kruse Larsen. Der tok han tydelig til orde for at Ap må jobbe for å få SV inn i regjering.

Vestre og Brenna tror på diskusjoner

Nestleder Jan Christian Vestre sier til NTB at det viktigste er at Arbeiderpartiet tar regjeringsansvar så lenge det er rødgrønt flertall.

Han tror det kommer til å bli mange diskusjoner i partiet om en eventuell ny rødgrønn regjering med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV fram mot valget i 2025.

– Jeg tror alle fikk med seg at det var vårt foretrukne regjeringsalternativ for to år siden. Og det fikk vi ikke til da. Nå skal vi avklare i god tid før neste stortingsvalg hva som er vår foretrukne allianse, sier han.

Tonje Brenna, som også er nestleder, har et noenlunde likt svar.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å ha gode strategiske og politiske diskusjoner fram mot 2025 om hva regjeringsalternativet blir, sier hun.

Vedum sier fortsatt nei

Uansett hva Arbeiderpartiet måtte bestemme seg for, er det ikke sikkert de klarer å få med seg Senterpartiet på et regjeringssamarbeid med SV.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skriver i en epost til Aftenposten at han vil fortsette som i dag:

– Vi mener en regjering av Senterpartiet og Ap er den beste for å ta Norge trygt gjennom den krevende tiden vi står overfor.

SV-leder Kirsti Bergstø sier til samme avis at «SV har hele tiden vært klare for regjeringsmakt og ansvar», men at det må være politisk grunnlag for det.

Hun mener det er lite sannsynlig med forhandlinger før neste valg.

– Så må Sp slutte å utelukke SV. Ap og Sp må slutte å utelukke Rødt og MDG, og Rødt og MDG må slutte å utelukke seg selv, sier hun.

Aps strategikonferanse fortsetter søndag og skal munne ut i et vedtak om veien videre.