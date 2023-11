Fra 1. desember skal Karianne Steinsland jobbe med utviklingsprosjekter for Amedias storbyaviser.

– Jeg har hatt fem fine og spennende år med de flinke folkene i Budstikka. Avisen har vært gjennom en enorm endring siden 2019, og jeg er veldig stolt av hvordan vi har fått til denne digitale snuoperasjonen, sier Karianne Steinsland i en pressemelding.

– Nå venter nye utfordringer, og jeg gleder meg til det, sier hun.

Konserndirektør for mediehus i Amedia, Ingrid Skogrand sier hun er veldig glad for at Steinsland har takket ja til sin nye rolle.