Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett onsdag for lukkede dører, skriver Bergens Tidende. I denne perioden får han brev- og besøksforbud.

Han ble tirsdag siktet for å ha hensatt tenåringen i hjelpeløs tilstand. Politiadvokat Eli Andrea Skaar sier at politiet vil fengsle mannen i 20-årene på grunn av bevisforspillelsesfare.

– Han erkjenner skyld for deling av videoen, men ikke for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, sier mannens forsvarer Agnieszka Bulat til BT.

Politiet rykket ut til en leilighet i Bergen sentrum mandag etter at en bruker på Instagram reagerte på en video som skal ha vist en død person.

En mann, en kvinne og en gutt ble brakt inn. Gutten skal ha rømt fra en institusjon noen dagen før hendelsen.

Politiet presiserer at de ikke mistenker at den 18 år gamle mannen ble drept, men alle de tre er siktet for delingen av videoen. Gutten er også siktet for å ha hensatt 18-åringen i hjelpeløs tilstand.

Politiadvokat Skaar sier at gutten ikke blir fremstilt for varetektsfengsling på grunn av alderen.