Det ble en tung dag på børsen for flere selskaper. Spesielt rederier innenfor frakt av gass måtte se nedgang i kursen.

Avance Gas leverte et driftsresultat som var over dobbelt så stort som fjoråret. Tredje kvartal i år endte på 35 millioner dollar mot 17 millioner dollar i fjor. Dette resultatet var likevel ikke godt nok for flere av investorene, som hadde forventet mer. Aksjen gikk ned 10,96 prosent tirsdag.

Andre store norske selskaper måtte også se rødt denne vanskelige børsdagen. Equinor gikk ned 0,82 prosent, Aker BP ned 1 prosent og DNB Bank ASA ned 0,10 prosent.

Oljeprisen har beveget seg opp og ned gjennom dagen, men mot slutten kom et betydelig hopp i prisen. Klokken 17 ble ett fat nordsjøolje omsatt for 81,65 dollar, opp 2,10 prosent fra mandag.

Ellers var det en flat dag på de europeiske børsene, klokken 17:30 lå FTSE 100 i London ned 0,04 prosent, DAX i Frankfurt opp 0,12 prosent og CAC 40 i Paris ned 0,24 prosent.