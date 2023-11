Politiet i Oslo skriver på X at to biler har kollidert i sørgående retning i Ekebergtunnelen i Oslo.

To personer er meldt skadd, men skadeomfanget er ikke kjent. Bilder fra veitrafikksentralens kamera viser at to biler har kappkjørt.

– Disse har kjørt inn i en tredje bil, ifølge politiet.

Politiet meldte om ulykken klokken 0.47 lørdag.