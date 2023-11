Investorene frykter at verdien på selskapet skal synke kraftig etter de siste dagenes storm i selskapet, får Reuters opplyst.

Flere medier har skrevet at Altman i helgen var i samtaler for å komme tilbake i sjefsstolen. Men det var i stedet tidligere Twitch-sjef Emmett Shear som ble hentet inn av styret. Mandag ble det kjent at Altman har fått jobb hos tekgiganten Microsoft

Om lag 500 ansatte i OpenAI truer med å slutte i jobbene sine dersom ikke samtlige i styret og hele ledelsen i selskapet går av.