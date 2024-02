Sesongens influensautbrudd fortsetter, men influensaaktiviteten har stabilisert seg. I tillegg er vinterens koronabølge på retur, viser rapporten.

FHI understreker likevel at det er viktig at uvaksinerte eldre, personer i risikogrupper og ansatte i helsetjenesten som ennå ikke er vaksinert, vaksinerer seg så snart som mulig.

Forekomsten av RS-virusinfeksjoner har økt raskt de siste ukene. Det var like mange innleggelser for denne luftveisinfeksjonen som for influensa i uke 4.

Sykehusene og kommunene må fremdeles være forberedt på luftveisinfeksjoner og innleggelser med luftveisinfeksjoner i tiden fremover.